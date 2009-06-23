Вісім відсотків користувачів зізналися у незаконному скачуванні відео з Мережі

Вісім відсотків користувачів інтернету з Великобританії, Франції, Німеччини та США зізналися, що незаконно викачують відеоролики з Мережі, повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, проведене компанією Futuresource Consulting.

За даними Futuresource Consulting, чверть британських і американських інтернет-користувачів дивляться на комп`ютері телевізійні шоу та фільми. 15% із них дивляться на своїх ПК відео, незаконно викачане з Мережі.

Близько 90% респондентів заявили, що не готові платити за проглядання через інтернет пропущених випусків новин або телевізійних шоу. За перегляд фільмів не готова платити половина опитаних. Але більшість респондентів допускають, що в майбутньому можуть почати платити за доступ до ліцензійного відео.

В опитуванні Futuresource Consulting взяли участь 2,5 тисяч чоловік.