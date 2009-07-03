Кабмін затвердив порядок видачі дозволів на ввезення в Україну тварин

Кабінет Міністрів України своєю постановою №652 від 1 липня 2009 року затвердив порядок видачі дозволів на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів і кормів.

Текст відповідної постанови опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, дозвіл на ввезення видає Держкомветмедицини безкоштовно впродовж 30 днів із дня надходження документів на розгляд. Термін дії дозволу – 1 рік.