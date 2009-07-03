Кабмін затвердив порядок видачі дозволів на ввезення в Україну тварин
12:33, 03 липня 2009Права споживачів
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А також кормових добавок та ветпрепаратів
Кабінет Міністрів України своєю постановою №652 від 1 липня 2009 року затвердив порядок видачі дозволів на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів і кормів.
Текст відповідної постанови опубліковано на сайті уряду.
Згідно з документом, дозвіл на ввезення видає Держкомветмедицини безкоштовно впродовж 30 днів із дня надходження документів на розгляд. Термін дії дозволу – 1 рік.
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