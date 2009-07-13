«Нібулон» планує виробляти ковбаси

ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» (м. Миколаїв), один з найбільших виробників і операторів ринку сільгосппродукції, планує почати виробництво ковбас. Про це повідомив власник компанії «Нібулон» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Діло», опублікованому сьогодні.

«Ми плануємо найближчим часом почати виробляти натуральні ковбасні вироби. Купили тваринницький комплекс в Житомирській області. Восени минулого року придбали м`ясокомбінат», - повідомив О.ВАДАТУРСЬКИЙ.

За його словами, торгова марка ще не створена, «але це будуть бистрицькі ковбаси — нашого Бистрицького філіалу в Житомирській області».

До цьому він додав, що компанія має власне комбікормове та млинове виробництва, а також свинарство та племінне скотарство.

Довідка УНІАН. «Нібулон» - один з найбільших в Україні сільгоспвиробників, найбільший експортер зернових. Компанія має 36 виробничих підрозділів в 10 регіонах України, володіє зерновідвантажувальні термінали в Миколаєві, а також володіє або є акціонером 15 лінійних елеваторів.

Площа оброблюваних земель складає близько 70 тис. га.