Всеукраїнський чемпіонат з пивних видів спорту від ТМ «Оболонь» триває

Цього літа вже традиційний чемпіонат з пивних видів спорту від ТМ «Оболонь» проходить у великих містах України. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, в червні змагання відбулися у Харкові та Дніпропетровську, на початку липня – у Львові. Наступними містами, де побуває чемпіонат, стануть кримські курорти – Ялта, Алушта, Євпаторія.

У програмі свята – пивний спринт, армреслінг, змагання на кращого пивного богатиря та пі-джейку, а також численні розважальні конкурси та розіграші призів. Окрім того, компанія «Оболонь» за допомогою Чемпіонату з пивних видів спорту активно пропагує відповідальне та обережне ставлення до пива, розвиваючи культуру споживання серед українців у рамках спецпроекту «Споживай відповідально!».

Зокрема, під час змагань ведучий розповідає глядачам про історію та властивості хмільного напою, технологію його виробництва та вплив на організм людини. Особлива увага приділяється питанням помірної та безпечної норми споживання. Як відомо, для жінок цей показник становить 0,3 л пива на добу, для чоловіків він може бути подвоєний. Один із конкурсів програми – тести, під час яких учасникам треба відповісти на низку запитань про пиво та традиції, пов’язані з ним. Ті, хто уважно слухав ведучого, мають найбільші шанси на перемогу.

Як завжди, Чемпіонат з пивних видів спорту від ТМ «Оболонь» дарує учасникам і глядачам багато позитивних емоцій, вражень та призів. Переможців конкурсів у містах України чекатиме грандіозний фінал чемпіонату в Києві.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.