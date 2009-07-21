У Москві полюють за піратськими фільмами

У Москві вилучили більше 300 тисяч піратських DVD з копіями відомих фільмів. Про це повідомив керівник прес-служби Управління боротьби з економічними злочинами (УБЕЗ) столичного ГУВС Філіп ЗОЛОТНИЦЬКИЙ.

"Співробітники служби боротьби з економічними злочинами зупинили діяльність злочинної групи, яка налагодила виробництво та реалізацію контрафактної продукції. Під час спільної операції УБЕЗ і ВБЕЗ Західного округу столиці вилучили більше 300 тисяч дисків, виявили лінію з виробництва відеоносіїв і поліграфії загальною вартістю більше 100 млн. рублів", - сказав він.

Ф.ЗОЛОТНИЦЬКИЙ уточнив, що були вилучені диски з фільмами "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц", "П`ятниця 13", "Форсаж-4", "Загублений світ ", "Гран Торіно", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" та багато інших. Затримано більше десяти вантажівок, що перевозили контрафактні диски.

ІТАР-ТАРС