Частина згущеного молока в українських магазинах є фальсифікатом

Частина згущеного молока, що реалізується в українських магазинах, є фальсифікатом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав президент Громадського об`єднання із захисту прав споживачів «Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ з посиланням на проведене центром дослідження.

Він повідомив, що Центр експертиз “ТЕСТ” здійснив тестування 6-ти марок згущеного молока вітчизняного виробництва, які, згідно з етикеткою, виготовлені тільки з молочних жирів за державним стандартом (ДСТ), тобто класичного згущеного молока.

За словами В.БЕЗРУКОГО, згущене молоко також можуть виробляти за ТУ (технічними умовами) з використанням рослинних жирів, але це має бути зазначено на етикетці.

Із тестованих марок - “Заріччя”, “Омка”, “Варіатор”, “Первомайський МКК”, “Бахмачконсервмолоко” і “Білики” – державному стандарту відповідали лише дві марки – «Заріччя» і “Первомайський МКК”.

Два протестовані зразки містили рослинні жири, «які не шкодять здоров`ю, але їх не повинно бити в класичному згущеному молоці».

У “Бахмачконсервмолоко” виявили 81,6% немолочного жиру, у “Варіаторі” – 81,1%.

Також проводили дослідження на наявність барвників і замінників цукру.

У згущеному молоці марки “Омка” і “Білики” виявили барвник - діоксид титану Е171.

«Діоксид титану – білий пігмент, дозволений до застосування в Україні. Тільки у згущеному молоці йому робити нічого, адже натуральне коров`яче молоко саме по собі біле, його вибілювати не потрібно. Організм людини засвоює незначну частину титану, але у світі не припиняються суперечки щодо можливої здатності діоксиду титану викликати рак. Крім того, ніхто не знає, використовували для згущеного молока харчовий діоксид титану чи хімічний, який використовують у виробництві фарб і емалей», - пояснив В.БЕЗРУКИЙ.

Продукція марки «Білики» містила відразу три синтетичних замінники цукру: ацесульфам калія Е950, аспартам Е951 і сахарин Е954.

«Такий продукт не можна давати дітям до 7 років. Ми вважаємо, що це вже злочин – виробляти продукцію з підсолоджувачами, які заборонені дітям, і не вказувати цього», - сказав В.БЕЗРУКИЙ.

За його словами, етикетка не містить відповідного напису «не вживати дітям до 7 років».

Центр експертиз “ТЕСТ” поставив свої оцінки протестованій продукції за п’ятибальною шкалою. “Заріччя” і “Первомайський МКК” – “відмінно”, “Бахмачконсервмолоко”, “Варіатор”, “Омка” – “погано”. “Білики” – “дуже погано”, через наявність фарбника і замінників цукру.

Президент Громадського об`єднання зазначив, що ці дані Центр передав до Антимонопольного комітету України, який розгляне можливість порушення справи за фактом недобросовісної конкуренції, «оскільки, виготовляючи продукцію за однаковими технічними нормами, виробник здешевлює свій продукт, випускаючи фальсифікат».

“Тому ми сподіваємося, що недобросовісний виробник буде покараний не лише гаманцем споживачів, але й чималими штрафами”, - сказав він.

В.БЕЗРУКИЙ нагадав, що аналогічний тест проводили минулого року, тоді у 4 із 9 зразків виявили рослинний жир, про наявність якого виробники не повідомили споживачів.

Довідка УНІАН. Центр експертиз «ТЕСТ» - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях з 2001 року.