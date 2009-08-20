За рік у Донецьку видаватимуть шенгенські візи

Найближчим часом планується відкриття першого генерального консульства Німеччини в Україні - у Донецьку. Як повідомила прес-аташе посольства Німеччини в Україні Зіґрун МАЙЄР, конкретну дату поки не визначили.

Компетенція генконсульства, яке запрацює у Донецьку, буде поширюватися також на Луганську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. В установі працюватиме близько 10 співробітників, серед них будуть як українці, так і громадяни Німеччини.

"Це справді перше генеральне консульство Німеччини на території України",- зазначила З.МАЙЄР.- "Німеччина розглядає Україну як важливого партнера в Східній Європі, тому для нас принципово мати представництва не лише в столиці, але й у регіонах".

Нині у Донецьку, Львові та Одесі працюють почесні консульства ФРН. Як пояснила прес-аташе, на даний момент не йдеться ані про відкриття віз, ані про будь-які візові клопотання. За її словами, ще близько року візи можна буде отримувати лише в посольстві у Києві. Цілком ймовірно, візовий відділ в Донецьку запрацює вже влітку 2010 року.

“Німецька хвиля”