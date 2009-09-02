Одеса святкує 215-ту річницю з дня заснування міста

Сьогодні одесити святкують 215-ту річницю з дня заснування свого міста.

До ювілею підготували широку програму, а відзначати його одесити розпочали вже за кілька днів до святкової дати.

Зокрема, у холі мерії відкрилася фотовиставка «Чарівність старої Одеси». В Морській арт-галереї — експозиція робіт одного з наймодніших і найуспішніших російських художників Нікаса САФРОНОВА. На Куликовому полі пройшов рок-фестиваль «Пікейні жилети». У кінотеатрі «Маски» проводять фестиваль нового польського кіно. Літературний музей презентував календар, присвячений вулиці Пастера. У виставковому залі управління внутрішньої політики міськради (вулиця Канатна, 19/21) відкрилася експозиція фоторобіт Євгена ВОЛОКІНА «Одеська мозаїка».

Сьогодні з 11.00 до 18.00 на Думській площі будуть представлені найкращі з-понад тисячі карикатур, надісланих на міжнародний конкурс «Туризм і подорожі». У ньому взяли участь 185 авторів із 49 країн. Також покладуть квіти до пам`ятників Йосипу Дерибасу, герцогу де Рішельє, Михайлу Воронцову, Григорію Маразлі.

На глядачів чекають свято «Місто нашої надії» і шаховий турнір, виставка квітів на Приморському бульварі та рицарські турніри біля колонади Воронцовського палацу, велика театралізована програма «Одесі — з любов`ю та усмішкою», гала-концерт на Потьомкінських сходах, феєрверк та багато іншого.

Ювілею міста присвячує свій похід і екіпаж яхти «Іваноїс» — 2 вересня вона вирушить у навколосвітню подорож від причалу морського вокзалу.