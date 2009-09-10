У Донецьку відкрили автоцентр Honda

Офіційний імпортер третього за величиною японського автовиробника Honda Motor Co. в Україні - компанія Honda Ukraine спільно з компанією «Юз Моторс» (м. Донецьк) відкрили в Донецьку новий автоцентр з продажу і обслуговування автомобілів Honda, який є вже другим у місті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Honda Ukraine.

У повідомленні наголошують, що новий автоцентр пропонує повний спектр послуг з продажу і обслуговування автомобілів Honda.

Автосалон площею 235 кв. м надає послуги з покупки, кредитування, лізингу та страхування нових автомобілів, реалізує програму trade-in, а також сервіс і гарантійне обслуговування автомобілів Honda.

Станція технічного обслуговування автоцентру включає 10 постів для проведення регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Технічне оснащення СТО відповідає стандартам Honda.

Також компанія зазначає, що всього кількість офіційних дилерських пунктів Honda в Україні зросла до 26.

Довідка УНІАН. 1 червня 2006 року європейський підрозділ Honda Motor Co. - Honda Motor Europe Ltd. - оголосив про відкриття в Україні дочірньої компанії Honda Ukraine LLC з капіталом 3 млн. євро.

З 1992 по 2006 р., автомобільний напрям Honda був представлений в Україні дистриб`ютором.