Між Україною і Туркменістаном відкриють пряме авіасполучення.

Про це повідомив президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ після їх зустрічі в Ашгабаті.

За словами українського президента, під час зустрічі досягнули домовленостей щодо відкриття регулярних рейсів авіакомпанією «Роза Вітрів» між Києвом і Ашгабатом, а також між Києвом і Туркменабатом.