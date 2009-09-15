Між Україною і Туркменістаном відкриють пряме авіасполучення
12:31, 15 вересня 2009Права споживачів
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Між Україною і Туркменістаном відкриють пряме авіасполучення.
Про це повідомив президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ після їх зустрічі в Ашгабаті.
За словами українського президента, під час зустрічі досягнули домовленостей щодо відкриття регулярних рейсів авіакомпанією «Роза Вітрів» між Києвом і Ашгабатом, а також між Києвом і Туркменабатом.
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