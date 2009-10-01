Споживання пива в Україні скоротилося на 20%

Моніторинг роздрібної торгівлі за період лютий – серпень 2009 р. показав, що об`єм ринку пива скоротився на 20,4% в літровому і 3,8% в грошовому еквіваленті, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р.

Про це УНІАН повідомили учасники ринку з посиланням на результати дослідження компанії MEMRB-IRI.

Наголошують, що зниження ринку в серпні 2009 р., в порівнянні з серпнем 2008 р., склало 22,3% і 10,3%, відповідно. Середня ціна за 0,5 літра в серпні 2009 р., в порівнянні з серпнем 2008 р., зросла на 17%.