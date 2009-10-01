«Укрводка» підтримує підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку

Асоціація «Укрводка», що об’єднює найбільших виробників алкогольних напоїв, підтримує рішення Кабінету Міністрів України про підвищення мінімальної роздрібної ціни 0,5 л горілки до 17,96 грн. і мінімальної для гурту до рівня 13,61 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

«Механізм введення мінімальних цін є ефективним інструментом боротьби з обертом нелегальної продукції. Цінове обмеження виключає можливість реалізації продукції, виготовленої нелегально, – без сплати податків, за економічно необґрунтованими цінами. Прийняті заходи створюють необхідні економічні гарантії для легальних виробників, сприяють збільшенню надходжень до бюджету і відповідають інтересам суспільства. Мінімальна ціна є індикатором якості продукції і спрямована на захист здоров`я споживачів», – заявив директор «Укрводки» Іван ЖОЛНЕР.

В асоціації вважають, що з`явилися підстави для перегляду рівня мінімальних цін. Наголошують, що з моменту встановлення мінімальної роздрібної ціни 0,5 л горілки на рівні 14 грн. і мінімальної відпускної для гурту ціни 11,67 грн. істотно змінилися показники, що формують виробничу собівартість напоїв. В першу чергу, з 1 липня підвищена ставка акцизного збору до 34 грн. за 1 літр 100% спирту. Відповідно, відпускна ціна продукції повинна зрости пропорційно навантаженню за оплату акцизного збору.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України ввів з 15 листопада 2008 року мінімальні роздрібні і відпускні для гурту ціни на алкоголь українського виробництва.

Зокрема, мінімальна відпускна для гурту ціна на горілку та лікеро-горілчані вироби складає 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна відпускна для гурту ціна на коньяк «3 зірки» складає 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк «4 зірки» – 116,67 грн. і 140 грн. відповідно, на коньяк «5 зірок» – 133,33 грн. і 160 грн.

На інші спиртні дистиляти і спиртні напої мінімальна відпускна для гурту ціна складає 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.