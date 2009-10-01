У Києві почав працювати центр з працевлаштування студентів

У Національному авіаційному університеті столиці відкрили перше офіційне представництво Програми з працевлаштування студентів та випускників «Генерація перспективних студентів» (GPS - Generation of prospective students).

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відкриття центру відбулося вчора, 30 вересня.

За словами першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО, проект надасть студентам ВНЗ широкий вибір професій, зокрема можливість обрати кар’єру держслужбовця.

«Нова програма – це один з важливих кроків у напрямку допомоги студентам у працевлаштуванні. Ми готові гарантувати отримання роботи, гідні умови праці, можливість брати участь у вирішенні реальних проблем міста», – зазначив зі свого боку виконуючий обов`язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Віктор СІВЕЦЬ.

За інформацією мерії, вже на сьогодні у структурних підрозділах КМДА працює більш як 150 студентів, що пройшли відбір за програмою. Планують, що до кінця 2009 року представництва програми будуть відкриті у всіх провідних ВНЗ столиці. Зокрема, у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка; Національному економічному університеті ім. В.Гетьмана; технічному університеті «Київський політехнічний інститут»; Києво-Могилянській академії та ін.

Як зазначають у повідомленні КМДА, відтепер кожен студент може звернутися безпосередньо до представника програми «GPS», заповнити анкету та пройти співбесіду.

Стажерам програми «GPS» надалі може бути запропонована участь у реалізації конкретних проектів, пов`язаних з вирішенням завдань соціально-економічного розвитку столиці.