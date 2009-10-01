У Дніпропетровську ліквідували підпільне виробництво горілки

Співробітники управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілки, розташованого у двокімнатній квартирі п`ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції, цех працював в умовах повної антисанітарії на обладнанні кустарного виробництва.

Виробнича лінія виготовляла 500 пляшок горілки на добу. Інгредієнтами були водно-спиртова суміш, різноманітні ароматизатори, барвники.

Згідно з висновком експертизи, рідина, що знаходилася у пляшках, мала хімічні речовини, що становлять загрозу для здоров`я людей.

Виготовлена алкогольна продукція реалізовувалась у місцях стихійної торгівлі Дніпропетровської області.

Під час обшуку вилучили майже 1000 пляшок готової продукції, інгредієнти та обладнання.

За фактом незаконного виробництва підакцизних товарів порушили кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.