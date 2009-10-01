Hewlett-Packard відкриє у Львові глобальний сервісний центр

Провідний виробник комп’ютерного обладнання „Hewlett-Packard” планує відкрити у Львові глобальний сервісний центр інформаційного обслуговування. Проект з наступного року втілюватиме один із підрозділів компанії -HP Global e-Business operations. Переговори проводять вже більше восьми місяців. У планах компанії відкрити глобальний сервісний центр обслуговування до квітня наступного року, каже керівник міського управління зовнішніх відносин Сергій КІРАЛЬ. Для Львова це розвиток нової галузі, зауважує чиновник, бо йдеться не про виробництво обладнання, а про обробку даних і складні послуги з обслуговування.

З поміж інших міст Львів обрано через інвестиційну привабливість, позитивну демографію, високий рівень освіти молоді та атмосферу у місті, заявив керуючий підрозділом компанії „HP” Яцек ЛЕВЕРНЕС. Центр обслуговуватиме клієнтів компанії з усього світу. На початках проекту обіцяють створити близько трьохсот робочих місць, а в продовж трьох наступних років – до двох тисяч.

За словами представників “HP”, у центрі зможе працювати молодь, яка тільки закінчила навчання. і не має досвіду роботи, але має знання іноземних мов і добру освіту.

Представники компанії вже проаналізували пропозиції нерухомості для офісу і ведуть переговори з українським урядом. Як пояснює С.КІРАЛЬ, компанія чекає офіційних роз’яснень податкового законодавства, зокрема, з питань ПДВ.

“Німецька хвиля”