У Києві з'явились таксі на мотоциклах
15:01, 01 жовтня 2009Права споживачів
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Оскільки автомобільні затори на дорогах столиці не зникають, а тільки збільшуються, заповзятливі жителі міста знайшли своєрідне вирішення цієї проблеми.
Якщо вам не принципово їхати саме на автомобілі, а встигнути в потрібний час у потрібне місце хочеться, - до ваших послуг мототаксі.
За інформацією порталу АТН, подача мотоцикла коштує 60 гривень, дорога 4 гривні за кілометр. Отже, звичайне таксі - дешевше, а мотоциклетне - швидше.
За статистикою, київський водій втрачає в заторах 360 годин щороку.
Нагадаємо, як писала КП, скоро вартість послуг таксі зросте в середньому на 40%. Це викликано змінами правил перевезення пасажирів у транспорті, зокрема в таксі, які вніс Кабмін.
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