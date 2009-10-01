У Києві з'явились таксі на мотоциклах

Оскільки автомобільні затори на дорогах столиці не зникають, а тільки збільшуються, заповзятливі жителі міста знайшли своєрідне вирішення цієї проблеми.

Якщо вам не принципово їхати саме на автомобілі, а встигнути в потрібний час у потрібне місце хочеться, - до ваших послуг мототаксі.

За інформацією порталу АТН, подача мотоцикла коштує 60 гривень, дорога 4 гривні за кілометр. Отже, звичайне таксі - дешевше, а мотоциклетне - швидше.

За статистикою, київський водій втрачає в заторах 360 годин щороку.

Нагадаємо, як писала КП, скоро вартість послуг таксі зросте в середньому на 40%. Це викликано змінами правил перевезення пасажирів у транспорті, зокрема в таксі, які вніс Кабмін.

“Комсомольська правда”