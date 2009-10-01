«Кернел-Трейд» стала переможцем Національної премії "Private Label"

Компанія «Кернел-Трейд», один з найбільших вітчизняних виробників соняшникової олії, стала переможцем Національної премії "Private Label-2009" у номінації «Стабільність поставок». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що визначення переможців відбулося в рамках Першої Всеукраїнської конференції, присвяченої розвитку товарів під власними торговими марками в Україні - "Private Label-2009: можливості для рітейлера та виробника", ініціатором та організатором якої виступив портал роздрібної та гуртової торгівлі TradeMaster.

Національний менеджер по роботі з ключовими клієнтами (роздрібними мережами) ТОВ «Кернел-Трейд» Сергій НЕРОЩИН зазначив у своєму виступі, що у вітчизняній практиці є кілька успішних прикладів взаємовигідного співробітництва ритейлера та виробника в проектах PL. Так, за словами Сергія НЕРОЩИНА, успішна співпраця з мережами починається з чотирьох правил: усвідомлення ситуації на ринку, розуміння потреб партнерів, добре продумана стратегія та довіра. Він відмітив, що саме низький рівень довіри у взаємостосунках сторін є сьогодні одним з факторів, які стримують розвиток PL.

За словами С.НЕРОЩИНА, основними плюсами для виробника від участі у проектах PL є розвиток партнерських відносин, додаткове завантаження виробничих потужностей внаслідок збільшення обсягів продаж, визначення та усунення «вузьких» місць на виробництві, покращення контролю якості на виробництві, посилення ваги виробника в категорії за рахунок збільшення сумарної частки в продажах мережі, зниження маркетингових та рекламних витрат та можливість брати участь у розробці нових продуктів.

Водночас, ризиками для виробника від участі у проектах Private Label С.НЕРОЩИН назвав можливе зниження рентабельності виробництва (за рахунок «недоотримання» коштів від продажу власних брендів і, через низьку, менше 5%, рентабельність проектів СТМ у категорії); потенціальну загрозу для брендів бути витісненими з полиць (на сьогодні відсоток проникнення СТМ у категорії соняшникової олії складає 25-30%); можливе потрапляння у залежність від мереж (фінансову, за умовами поставок тощо), відсутність впливу на споживчий попит та ймовірність того, що інший виробник зробить більш вигідну пропозицію мережі, і мережа відмовиться від послуг першого.

Фахівець підкреслив, що, незважаючи на ризики, багато виробників охоче користуються названими перевагами співробітництва у проектах Private Label.

Довідка УНІАН. Компанія “Кернел” - лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії та зернових культур.

"Кернел" – вертикально інтегрована компанія, що динамічно розвивається в агропромисловому комплексі України з 1995 року. Напрямки діяльності: виробництво соняшникової олії, дистрибуція бутильованої олії в Україні, експорт соняшникової олії та зернових культур, надання послуг зі зберігання зернових й олійних культур на елеваторах, надання послуг з перевалки зернових вантажів у порту Іллічівськ, агровиробництво.

Торговельні марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька», «Маринадо».