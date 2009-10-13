Виробництво продуктів харчування у світі має зрости на 70%

Виробництво продуктів харчування у світі, за даними Продовольчої агенції ООН, має зрости на 70% впродовж наступних 40 років.

На думку експертів цієї організації, без цього не прогодувати населення землі, яке зростає швидкими темпами, повідомляє ВВС.

Доповідь Організації продовольства та сільського господарства ООН містить застереження, що голод загрожуватиме майже 400 мільйонам людей в середині XXI століття, якщо не збільшити території сільськогосподарських угідь.

Як твердять експерти агенції, глобальні зміни клімату і зменшення кількості аграріїв також погіршують ситуацію.