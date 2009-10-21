Виробництво соняшникової олії збільшилося на 60,8%

В Україні у січні-вересні 2009 р. вироблено 1 млн. 889 тис. тонн соняшникової олії нерафінованої, що на 60,8% більше, ніж за відповідний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляють, що у вересні виробництво олії склало 138 тис. тонн, що на 4,4% нижче за показник серпня 2009 р. і на 34,1% вище за показник вересня 2008.