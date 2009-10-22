“Оболонь” випустить лімітовану партію пива «hike»

Компанія “Оболонь”, один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, планує випустити пиво ТМ «hike» з імбирем. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що напій вийде обмеженою партією - тільки 1 млн. пляшок.

Дизайн етикетки розробила Анастасія ПАНАЇТ, яка зайняла друге місце в конкурсі «hike author`s design». У рамках конкурсу відібрали три авторські етикетки «hike», які стануть обличчям лімітованих серій пива.

«Це спеціальне пиво, яке найкраще смакує у цю пору року. Імбир належить до розряду гарячих спецій. Таке поєднання з пивом не дасть замерзнути любителям нових смаків», - говорить бренд-менеджер Роман СТЕПАНОВСЬКИЙ.

hike premium ginger flavored – ексклюзивне поєднання преміального пива з ароматом імбиру. До складу хмільного напою входить натуральний ароматизатор імбиру. Напій з’явиться у продажу наприкінці жовтня.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.