На Дніпропетровщині заборонили продавати дикорослі гриби

Дніпропетровська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язала міських голів та керівників райдержадміністрацій заборонити на всіх ринках торгівлю дикорослими грибами і грибами домашнього консервування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Комісія звернулася також до управління МВС щодо недопущення торгівлі дикорослими грибами на стихійних ринках. Одночасно обласне управління лісового та мисливського господарства зобов’язане протягом тижня встановити чи оновити на підходах до місць масового збирання грибів попереджувальні стенди про небезпеку їх збору.

Заборона пов’язана з масовими випадками отруєння дикорослими грибами населення регіону. Протягом останнього місяця на Дніпропетровщині зареєстровано 57 таких випадків. Від отруєння померло 17 людей, ще 97 були госпіталізовані до лікарень. У 2008 році всього було зареєстровано 13 випадків отруєння грибами, 1 людина померла.