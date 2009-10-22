Парфюмерно-косметична мережа ProStor відкрила магазин у Керчі

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 21 жовтня відкрила магазин в Керчі (Крим).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 147,5 кв. м, торгова - 133,6 кв. м. Це другий магазин мережі ProStor в Керчі. Перший магазин відкрили в лютому 2009 р.

Всього в Криму працюють десять магазинів краси і подарунків ProStor, два з яких - в Керчі, сім - в Сімферополі, один - в Армянську.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

На 22 жовтня 2009 року мережа складається з 110 магазинів в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській областях та АР Крим). Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 тис. кв. м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».