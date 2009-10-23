У Житомирі призупинили навчання у деяких школах

У Житомирі через відсутність опалення призупинили навчання у деяких школах.

Про це УНІАН повідомили у Житомирській міській раді.

Зокрема, через низьку температуру в класах припинили навчання у школах №22, №30, №5, №27 та у міському ліцеї при Житомирському державному технологічному університеті.

Загалом, на вимушені канікули пішли близько тисячі житомирських школярів. У місті поки що не опалюються й житлові будинки, тепло надійшло лише у лікарні та поліклініки.

Така ситуація склалася через заборгованість Житомира за газ перед ДК "Газ Україна" в розмірі 41 млн. грн.

Влада міста пообіцяла житомирянам якомога швидше врегулювати ситуацію.