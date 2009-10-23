У Житомирі призупинили навчання у деяких школах
10:28, 23 жовтня 2009Права споживачів
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Через відсутність опалення
У Житомирі через відсутність опалення призупинили навчання у деяких школах.
Про це УНІАН повідомили у Житомирській міській раді.
Зокрема, через низьку температуру в класах припинили навчання у школах №22, №30, №5, №27 та у міському ліцеї при Житомирському державному технологічному університеті.
Загалом, на вимушені канікули пішли близько тисячі житомирських школярів. У місті поки що не опалюються й житлові будинки, тепло надійшло лише у лікарні та поліклініки.
Така ситуація склалася через заборгованість Житомира за газ перед ДК "Газ Україна" в розмірі 41 млн. грн.
Влада міста пообіцяла житомирянам якомога швидше врегулювати ситуацію.
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