У Черкасах введуть платне паркування автомобілів на вулицях

З 1 листопада в Черкасах вводиться платне паркування автомобілів на вулицях міста. Нововведення почне діяти в центральних районах, і до кінця року охопить інші райони Черкас. Черкаський міськвиконком визначив 24 місця платного паркування, які здатні вміщувати 1420 автомобілів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, при визначенні тарифу за паркування, місто розділили на дві зони. У дешевій зоні (спальні й прилеглі до центру райони), година паркування коштуватиме 1 грн. (з яких: 0,51 грн. – збір за паркування автотранспорту, який зараховується до міського бюджету, 0,49 грн. – залишається у розпорядженні паркувальника). У центральних районах Черкас – вартість паркування коштуватиме 2 грн. за 1 годину паркування (з яких 0,51 грн. – надходитиме до міського бюджету, решта – 1,49 грн. залишатиметься паркувальникові).

Оплата здійснюватиметься, як на місці безпосереднього з паркувальником – готівкою. Можна також придбати абонемент на місяць, квартал, півроку, 9 місяців і рік. Що довший термін абонемента, то дешевше він обійдеться власникові авто. З часом у Черкасах планують встановити паркомати, аби водій міг самостійно сплатити вартість паркування.

На сьогодні з 24 місць платного паркування проведено конкурси на облаштування 12 майданчиків. Але більшість з цих територій потребують приведення майданчиків у відповідність з нормами дорожньої інфраструктури (встановлення дорожніх знаків, розмітки, асфальтового покриття). Суворі вимоги до облаштування паркувальних місць у центральних районах Черкас, де багато комунікацій, тролейбусних ліній тощо. До кінця року на конкурс буде виставлено ще 12 місць платного паркування.

Місячний абонемент на користування платним паркуванням на всій території міста становить 180 грн., квартальний – 450 грн., абонемент на 6 місяців – 750 грн., на 9 місяців – 975 грн., на рік – 1125 грн.