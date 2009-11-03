У Сімферополі стартував опалювальний сезон через зниження температури повітря і погіршення погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Перший заступник сімферопольського міського голови Петро ПОЛТАВСЬКИЙ заявив, що житловий фонд готовий до прийому тепла.

«Впродовж дня в 1034 будинки із 1410, що мають централізоване опалення в Сімферополі, надійшли теплоносії, що становить 73% від загальної кількості», - сказав він.

Тривають профілактичні і ремонтні роботи, «пов`язані з виникненням повітряних пробок у внутрішньобудинкових інженерних мережах у процесі подачі теплоносія».

За даними П.ПОЛТАВСЬКОГО, теплопостачання дитячих садків, шкіл, соціальних і медичних установ Сімферополя почалося 28 жовтня.