У Києві на Бесарабці відкриють «BILLA Центральний гастроном»

5 листопада у Києві на Бесарабці відкриють магазин «BILLA Центральний гастроном».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«Незважаючи на те, що через епідемічну ситуацію, карантин та заборону проведення будь-який масових заходів, урочисте відкриття Центрального гастроному, яке планувалb на 4 листопада, не відбудеться, жителі центру Києва зможуть робити покупки в гастрономі вже з 5 листопада», – сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що ідея відкриття цього магазину пов’язана зі скаргами киян щодо закриття в 2004 році Центрального гастроному, який знаходився на Хрещатику.

«Це приміщення приватизували в 2004 році таким чином, що юридично було неможливо скасувати цю приватизацію. Але, ми винайшли можливість повернути киянам Центральний гастроном, який відкривається у приміщенні Бесарабського ринку», – підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

У мерії нагадують, що в лютому цього року відбулись відкриті біржові торги на право оренди нежитлового приміщення Бесарабського ринку загальною площею майже 600 кв. м. Основними умовами оренди було розміщення лише продуктової групи товарів. Водночас, продукти харчування, які належать до соціальної групи (близько 20 найменувань) матимуть націнку не більше 10%. За результатами торгів, право оренди згаданого приміщення на 5 років придбала компанія «BILLA-Україна», яка запропонувала 3 млн. грн.

Центральний гастроном на Бесарабці працюватиме з 6-ї години ранку до 1-ї години ночі, тобто 19 годин на добу.