Зниження гривні припинилося 5 листопада

Девальвація гривні, що тривала впродовж трьох днів, припинилася у четвер, 5 листопада.

Таку тенденцію відзначив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він повідомив, що вчора на міжбанківському валютному ринку гривня зміцнилася до долара на 1,7%. Це найсильніше зміцнення української валюти впродовж дня з 29 вересня 2009 року, зазначив економіст.

На думку О.БЛІНОВА, підтримку гривні подали дві публічні заяви. Він зазначив, що першою стала заява в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, який визнав, що Національний банк навряд чи підтримуватиме Державний бюджет грошовою емісією, навіть в контексті виділення нещодавно затвердженого 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу. Другу заяву зробила керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка сказала, що Україні необхідна політика скорочення «надмірної ліквідності» в банківській системі.

О.БЛІНОВ вважає, що, крім психологічних чинників, ліквідність банківської системи буде ключовою для валютного ринку впродовж найближчих місяців, а нові вимоги Фонду до України дійсно можуть включати скорочення ліквідності. Водночас, ліквідність в даний момент збільшується: залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків у НБУ зросли на 846 млн. грн. за середу - до 14,8 млрд. грн., зазначив економіст.

Як повідомляв УНІАН, вчора на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,2515/8,2765, до 12:00 ціни впали 8,1530/8,1750. На час закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму - 8,2315/8,2535 грн./дол.

Сьогодні долар США продовжив падіння. На міжбанку торги відкрилися котируваннями - 8,1365/8,1710, до 12:00 ціни знизилися до 8,1350/8,1570 грн./дол.