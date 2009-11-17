В Україні на 10 робочих місць претендують 68 осіб. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року кількість безробітних українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 43% – до 526,3 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 листопада ц.р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних посад становила 77,5 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних загалом по Україні на 1 листопада 2009 року становила 508,4 тис. осіб, що на 43,5% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 листопада 2009 року становив 1,8% населення працездатного віку, що на 0,1% менше порівняно з вереснем.

Кількість безробітних, які на 1 листопада отримували допомогу з безробіття, становила 399,4 тис. осіб. Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 47,26 грн. – до 651,68 грн. (на 1 жовтня 2009 р. – 651,84 грн.).

У жовтні кількість безробітних скоротилася на 0,1%, або на 34,3 тис. осіб.