«Укрзалізниця» призначила 11 додаткових поїздів на свята
10:12, 20 листопада 2009Права споживачів
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Квитки вже є у касах
Залізниці України, станом на 18 листопада, вже призначили 11 додаткових поїздів на новорічні і різдвяні свята.
Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Зокрема, по три поїзди призначили Південно-Західна, Придніпровська і Донецька залізниці і два - Одеська; 9 поїздів призначили російські залізничники. Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями продовжується.
Згідно з повідомленням, квитки на передноворічні дні вже в з`явилися у продажу в залізничних касах.
У відомстві нагадують, що реалізація проїзних документів починається за 45 діб до дати поїздки.
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