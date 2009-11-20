«Укрзалізниця» призначила 11 додаткових поїздів на свята

Залізниці України, станом на 18 листопада, вже призначили 11 додаткових поїздів на новорічні і різдвяні свята.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, по три поїзди призначили Південно-Західна, Придніпровська і Донецька залізниці і два - Одеська; 9 поїздів призначили російські залізничники. Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями продовжується.

Згідно з повідомленням, квитки на передноворічні дні вже в з`явилися у продажу в залізничних касах.

У відомстві нагадують, що реалізація проїзних документів починається за 45 діб до дати поїздки.