У Вінниці започаткували благодійну програму «Комп’ютер другу»

У Вінниці започатковано благодійну програму «Комп’ютер другу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької ОДА.

Згідно з повідомленням, програма започаткована благодійним фондом «Подільська громада» спільно з громадською організацією молоді з обмеженими фізичними можливостями (ОФМ) «Гармонія».

«Суть програми полягає у зборі від населення застарілих, але робочих комп’ютерів для передачі їх людям з фізичними вадами, сприяння підключенню їх до мережі інтернет, що розширить можливість створення альтернативних видів навчання та працевлаштування людей з інвалідністю, а також підвищить рівень поінформованості та самоосвіти людей з фізичними вадами», - зазначила голова ГО «Гармонія» Раїса ПАНАСЮК.

За її словами, реалізація програми допоможе змінити на краще ситуацію з доступності до навчання людей, яким через стан здоров’я підходить тільки дистанційна форма навчання. «Адже саме комп’ютер може стати каналом до інформації, можливості навчання, працевлаштування та розширення простору спілкування для людей-інвалідів» – наголосила Р.ПАНАСЮК, закликаючи кожного, хто бажає і має таку можливість долучитися до благодійної справи.

Крім того, до програми залучать велику кількість волонтерів (студенти та учні навчальних закладів), представників громадських організацій, владних структур та бізнесу, адже успіх заходу буде залежати від поінформованості населення.

Програма буде реалізована впродовж 2009-2010 років.