У Вінницькій області створили 14 нових об'єктів заповідного фонду

У Вінницькій області створено 14 нових об`єктів природно-заповідного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято вчора на черговій сесії Вінницької обласної ради.

Згідно з рішенням, загалом площа природно-заповідного фонду області збільшилась на 8 тис. гектарів.

Серед новостворених заповідних територій є два регіональних ландшафтних парки: "Середнє Побужжя" у межах річкової долини Південного Бугу на території семи сільських й селищних рад Тиврівського району, площею понад 2,5 тис. гектарів, та регіональний ландшафтний парк "Дністер" площею понад 5 тис. гектарів на території міста Могилева-Подільського та трьох рад Могилів-Подільського району.

Представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області зазначили, що парки є цілісними природними комплексами, що включають природні та культурні об’єкти. Незважаючи на високу ступінь антропогенного навантаження, багато місць у басейнах Південного Бугу й Дністра зберегли красу та цілісність незайманих куточків природи. Як субмеридіональні екологічні коридори, долини річок Південний Буг та Дністер мають величезне значення для збереження біологічного розмаїття, потребують захисту й раціонального використання своїх ресурсів.

Окрім регіональних ландшафтних парків, в області створено ще три ландшафтні та два ботанічні заказники; гідрологічна, три ботанічні та дві комплексні пам`ятки природи.

“Створення нових територій та об`єктів природно-заповідного фонду є шансом зберегти рослинний та тваринний світ області, мальовничі краєвиди і, водночас, дати новий напрямок економічному розвитку цієї території як зони зеленого та сільського туризму”, - зазначається у рішенні.