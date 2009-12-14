В Україні має бути День закоханих по-українськи

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в Україні потрібно запровадити три дні, присвячених коханню. На цьому він наголосив під час робочого візиту до Переясла-Хмельницького Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, під час відвідання етнографічного заповідника«Переяслав», віце спікер запропонував відсвяткувати «День закоханих по-українськи» з нагоди Дня святого Андрія Первозванного.

“У нас має бути три дні, присвячених коханню. 8 березня - це скоріш день уваги до родини, до сім’ї. У цей день потрібно згадати мам, дружин, бабусь, які присвятили своє життя вихованню дітей”, - зазначив віце-спікер.

День святого Валентина, на його переконання, - це день святкування кохання. «В нашу країну це свято прийшло нещодавно, святкується в інших країнах, це свято любові, кохання, яке вже є», - сказав він.

“А от День Андрія потрібно святкувати як день закоханих. Це День мрій, кохання, мрій про своє майбутнє. Ще споконвіку молоді дівчата ворожили, аби дізнатися, що їх чекає, дізнатися ім’я судженого. Дівчата ці були ще молодими, вільними, тобто День Андрія - це був День мрій про кохання», - пояснив М.ТОМЕНКО.

«Якщо ми зробимо цей день важливим, відзначимо смайликом, повідомленням чи квітами, це дасть можливість пригадати про когось, зробить вечір романтичним. Я пропоную відсвяткувати його в українському контексті», - сказав віце-спікер.

На його переконання, потрібне «порозуміння між трьома українськими пластами культури». «Хочу, щоб кохання по-українськи поверталося», - наголосив він.

Нагадаємо, що 13 грудня православні християни відзначають свято на честь апостола Андрія Первозванного. З особливим нетерпінням цей день чекають молоді хлопці й дівчата. Адже Андріївської ночі дівчата дізнаються про свою долю - коли вийдуть заміж та як зватимуть судженого, а хлопці можуть побешкетувати - зняти хвіртку чи витягти віз на хату господареві, який не пускає доньку на гулянку. Ці народні традиції збереглися ще з дохристиянських часів.