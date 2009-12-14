До новорічних і різдвяних свят ТМ «Булкін» випустила різдвяний кекс «Кріштолен». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії. Різдвяний кекс виготовляють на підприємствах «Холдингу «Т і С» - «Одеському короваї» та «Кримхлібі». Всього до новорічних свят підприємства «Холдингу «Т і С» планують випекти близько 5 тонн святкової продукції.

Зазначають, що різдвяний кекс «Кріштолен» - одне з найпопулярніших новорічних ласощів, яке ось вже декілька сторіч випікають в Німеччині, Австрії, Угорщині та інших країнах Європи.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Т і С" - один з найбільших операторів на ринку хліба і борошна в Україні. Холдинг володіє контрольними пакетами акцій ВАТ "Кримхліб", до складу якого входять 7 хлібокомбінатів, ВАТ "Одеський коровай", зернопереробного підприємства ЗАТ "Сімферопольський КХП". Компанія також управляє ТОВ "Білгород-Дністровська паляница", ТОВ "Котовській хлібокомбінат". Хлібобулочна і кондитерська продукція підприємств виробляється під ТМ «Булкін», снекова група - під ТМ «Топтига». Фірмова торгова мережа розміщена в Одесі та Одеській області, АРК і налічує до 300 торгових точок.