«Укрспирт» підвищує ціни на спирт на 15%

Концерн спиртної та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підвищує відпускні ціни на спирт етиловий в першому кварталі 2010 року на 15% - до 79 грн. за декалітр.

Як повідомили УНІАН учасники ринку, про це йдеться в листі концерну до виробників.

При цьому «Укрспирт» пропонує споживачам спирту підписати доповнення до договору про постачання спирту класу «люкс» за новою ціною. Інакше постачання не здійснюватимуть.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створений постановою Кабінету міністрів від 29 червня 1996 р. «Про удосконалення управління підприємствами спиртної і лікеро-горілчаної промисловості».

У концерн входять 76 державних спиртних заводів, які забезпечують більше 95% виробництва спирту в Україні.