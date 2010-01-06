Провідники дозволяють курити за 10 гривень

Вже майже півроку діє в Україні заборона на куріння в потягах, але в святкові дні народ відчув її сповна. З липня 2009-го на Південно-Західній залізниці за порушення склали більше 7 тисяч протоколів, на Південній — більше 4 тисяч, на Придніпровській — близько 2,5 тисяч, на Одеській — 1892, а ось на Львівській і Донецькій всього 1613 і 1632 відповідно. Це і попередження, і штрафи (від 17 до 51 грн).

Але реалії свідчать про те, що як курили в потягах, так і курять, точніше, домовляються. «Я палив і буду це робити», — вигукує в тамбурі пасажир поїзда «Київ—Дніпропетровськ». «А що робити, якщо доводиться день трястися в потязі?» — підключається до бесіди Костянтин Степанюк.

Некурці заборону схвалюють: «В останніх купе перебувати неможливо — дим тягне з тамбура», — скаржиться Вікторія Сурко. «Ми боремося за здоров`я людей, — говорить начальник відділу громадської безпеки департаменту транспортної міліції Віктор Липинський. — Що робити дітям і астматикам, коли у вагоні повно диму?».

Провідники ж часто заробляють на забороні. «Міліція постійно штрафує, — лякає нас провідник. — Але... Купіть у мене пиво за 10 гривень — і куріть. Мені ж теж план продажів треба робити». Вона видала пляшку теплого пива, відвела журналіста в тамбур і просто закрила вхід у вагон. По дорозі назад нам пощастило більше, і покурити дозволили за чай — він коштує всього троячку. Деякі праохоронці говорять, що штрафувати за куріння в потязі їм неприємно: «У Європі є вагони для тих, які курять. А що мені говорити порушникові на його резонні зауваження?».

Згідно із законом, курити в потягах не можна, а на вокзалах для цього є спецмісця, говорять у прес-службі «Укрзалізниці». Про те, що деякі провідники на забороні заробляють, начальство знає, але говорить, що це поодинокі випадки. Неофіційно співробітники залізниці говорять: хоча начальники потягів можуть штрафувати курців, вони цим не займаються, посилаючись на те, що це завдання міліції.

Пасажири транзитних поїздів, що проїжджають через Україну, кажуть, що їм курити на нашій території не забороняють. «Я їхав поїздом «Москва—Кишинів», транзитом через Київ. Коли перетнули російсько-українську межу, попільнички ніхто не прибрав, і нам дозволяли курити. Принаймні, ніяких заборонних вивісок не з`явилося, і нас не попереджали про можливі штрафи. Хоча я читав в інтернеті про ваш закон, і був готовий до того, що доведеться або терпіти, або домовлятися з провідником», — говорить росіянин Дмитро Іващенков.

У прес-службі «Укрзалізниці» сказали, що це нормальна ситуація: «Річ у тому, що в потягу іншої країни діють правила цієї країни, навіть якщо він пересувається по території України. Саме тому в потягах Російської залізниці курити дозволено. А ось, наприклад, в прибалтійських країнах теж діє заборона на куріння, тому і в їх потягах «диміти» не можна. В українських поїздах заборона на куріння продовжує діяти, в якій країні б він не знаходився».

“Сьогодні”