Вашингтонським донорам запропонували обміняти кров на пиво

Вашингтонський пункт здачі крові запропонував потенційним донорам отримати в нагороду за кров безкоштовне пиво, повідомляє агентство Associated Press. Жителі міста можуть обміняти пінту (0,57 літра) крові на пінту пива.

Кожен донор, який досяг 21-річного віку, може отримати після здачі крові купон на безкоштовне пиво в одному з місцевих закладів. При цьому протягом перших чотирьох годин після здачі крові він не може отримати напій.

Повідомляють, що акція користується великою популярністю. Організатори вирішили навіть подовжити термін обміну крові на пиво. Агентство відзначає, що акція дозволила привернути увагу людей, які раніше не намагалися стати донорами. Крім того, вона вигідна для власників питних закладів, що беруть участь у програмі.

“Хрещатик”