Благодійники зібрали понад 300 тис. грн. для пологового будинку Києва

Понад 300 тис. грн. для придбання спецобладнання одному зі столичних пологових будинків зібрали під час благодійної акції „Допоможи Святому Миколаю – збережи життя дитині”, що проводилась з ініціативи ГО „Кияни передусім!” і керівництва Шевченківського району Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА.

За зібрані кошти буде придбано апарат штучної вентиляції легенів, що дозволяє врятувати життя немовлят, які народилися дочасно, хірургічний стіл, апарат УЗД та інше медичне обладнання.

Ініціатори заходу нагадують, що благодійна акція „Допоможи Святому Миколаю – збережи життя дитині” проводиться другий рік поспіль. Минулого року за сприяння жителів столиці було зібрано 20 тисяч подарунків (іграшки, книжки, одяг), які стали новорічним сюрпризом для вихованців 25 дитбудинків України.

Як повідомляв УНІАН, акція тривала з 17 грудня 2009 року до Старого 14 січня 2010 року і була організована в рамках новорічних заходів Шевченківського району міста.