У Полтаві відбудеться Свято сала

У Полтаві 23 січня відбудеться Свято сала.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Полтави.

За їх даними, разом із полтавськими підприємцями, в святі візьмуть участь представники Кременчука, Котельви і Шишак.

«На святі можна буде скуштувати сало навіть у шоколаді і розважитися. Окрім різноманітного сала, на заході торгуватимуть шашликами, м`ясом, ковбасою, сосисками і медом. Народні умільці запропонують сувеніри на згадку про власне виробництва», - сказав представник прес-служби мерії Полтави.

Як повідомлялося, Свято сала в Полтаві стає вже традиційним. Минулого року під час свята голова правління ТОВ «Агрофірма «Маяк» Тетяна КОРОСТ подарувала меру Полтави Андрію МАТКОВСЬКОМУ двох запечених поросят. Міський голова подякував за подарунок, проте поросят не забрав. Він сказав, що поросята більше потрібні дітям з інтернатів, щоб і вони теж відзначили Свято сала. Запечені поросята були продані з аукціону за тисячу гривень кожне. Виручені гроші разом з поросятами були передані на доброчинність.

У Полтаві є інститут свинарства і пам`ятники салу.