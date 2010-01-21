«КОНТІ» збільшила продаж на 30%
Група «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерських виробів, за підсумками 2009 року збільшила об`єм реалізації на 30% в порівнянні з 2008 роком – до 3 млрд. 315 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Згідно з повідомленням, об`єм виробництва групи в 2009 році склав 220 тис. тонн.
Компанія, посилаючись на дані Держкомстату, відзначає, що частка «КОНТІ» в загальному об`ємі виробництва кондитерських виробів в Україні за підсумками 2009 року збільшилася з 13,8% до 14,7%.
Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована у 1997 році. У групу «КОНТІ» входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС». Основні виробничі активи групи: Донецька, Горлівська, Константинівська кондитерські фабрики – в Україні та Курська КФ – у Росії.
Основні ТМ Групи: «AMOUR», «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белісімо», «Мелодика», «BisKonti», «Джек», «Золота Лілія».