«КОНТІ» збільшила продаж на 30%

Група «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерських виробів, за підсумками 2009 року збільшила об`єм реалізації на 30% в порівнянні з 2008 роком – до 3 млрд. 315 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, об`єм виробництва групи в 2009 році склав 220 тис. тонн.

Компанія, посилаючись на дані Держкомстату, відзначає, що частка «КОНТІ» в загальному об`ємі виробництва кондитерських виробів в Україні за підсумками 2009 року збільшилася з 13,8% до 14,7%.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована у 1997 році. У групу «КОНТІ» входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС». Основні виробничі активи групи: Донецька, Горлівська, Константинівська кондитерські фабрики – в Україні та Курська КФ – у Росії.

Основні ТМ Групи: «AMOUR», «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белісімо», «Мелодика», «BisKonti», «Джек», «Золота Лілія».