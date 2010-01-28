“Чумак” запустив нову макаронну фабрику

ЗАТ «Чумак», один з найбільших виробників продуктів харчування, ввело в експлуатацію нову фабрику з виробництва макаронів у м. Каховка (Херсонська обл.), будівництво якої почали в 2009 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Інвестиції в проект склали 3 млн. дол. Виробнича потужність підприємства - 50 тонн макаронних виробів на добу.

«На підприємстві виготовлятимуть найбільш затребувані українськими споживачами види макаронів: «трубочки», «пір`я», «спіральки», «черепашки», «вермішель», «ріжки». В асортименті ТМ «Чумак» макаронні вироби з`явилися у 2006 році, проте до теперішнього часу продукцію цієї товарної категорії виготовляли лише в Росії», - наголошують у повідомленні.

Макарони ТМ «Чумак» з`являться на полицях українських магазинів вже в лютому.

Крім того, ЗАТ «Чумак» планує почати виробництво спеціальної лінійки соусів для макаронів.

Довідка УНІАН. «Чумак» – один з найбільших національних виробників продуктів харчування. Компанія заснована в 1996 р. шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном і Йоханом Боденом. «Чумак» виготовляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту і макарони під однойменною торговою маркою.

Компанія володіє сучасними виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.