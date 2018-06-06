Міфи про пиво: де правда, а де – ні?

Напевне, пиво зі всіх напоїв найбільше оповите міфами та домислами. І ці міфи настільки різноманітні, що нефахівцю дуже важко відрізнити, де реальність, а де вигадка. Розставити все на свої місця ми попросили головного пивовара корпорації «Оболонь» Тамару Хоменко.

МІФ 1: СУХІ РЕЧОВИНИ ТА ПОРОШОК

На етикетках в складі пива розміщується напис «вміст сухих речовин», чи означає це, що пиво варять з порошку?

Пиво - це натуральний продукт, який виготовляють з солоду, води та хмелю. Залежно від сорту, можуть також додавати ячмінь, цукор, кукурудзяну крупу, рис.

Багатьох споживачів бентежить напис на етикетці пива про вміст сухих речовин, можливо, саме через це у них з`являється думка про порошок. Насправді, це показник кількості тих речовин, які перейшли із солоду у воду під час варки пива. Вони перетворюються у цукри, які при зброджуванні з дріжджами утворюють алкоголь та вуглекислий газ. Чим більше цих сухих (натуральних) речовин у початковому суслі, тим вища густина пива.

«Вміст сухих речовин» – це технічний термін, який означає скільки екстрактивних речовин було на початку зброджування. Тобто перед зброджуванням пивне сусло має вміст екстракту (вміст сухих речовин) 11% (наприклад для пива Світле), не має алкоголю та не містить вуглекислоти, а в кінці процесу зброджування та доброджування готове пиво містить алкоголь в межах 4,5 – 4,7%, залишковий екстракт в межах 3,8 – 4,1% та вміст вуглекислоти в межах 0,35 – 0,5%.

Чи можна взагалі зварити пиво з порошку?

Ні. Технологія виготовлення пива з порошку наразі невідома.

МІФ 2: ВСЕ ПИВО – ОДНАКОВЕ, А БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ – ВЗАГАЛІ НЕ ПИВО

Як створюють різні сорти пива?

Кожний сорт пива, який виготовляють на нашому підприємстві, має свій особливий рецепт та відповідний до нього технологічний процес. Саме завдяки унікальному рецепту формується характер, сорт пива. Температурні режими охолодження сусла на початку бродіння, температура зброджування та доброджування, тривалість холодної витримки для кожного сорту пива свої, що забезпечує особливий смак та аромат пива.

Які методи виготовлення безалкогольного пива існують? Який метод використовуєте ви? Які переваги і недоліки цього методу?

Існує два основні методи виготовлення безалкогольного пива:

1. Виготовлення пива з подальшим видаленням із нього алкоголю.

2. Припинення процесу бродіння під час виготовлення пива на етапі низького вмісту алкоголю.

На київській пивоварні «Оболонь» використовують метод видалення алкоголю із готового збродженого пива. Перевагою даного методу є одержання пива з властивостями максимально наближеними до звичайного пива, стабільним вмістом алкоголю та стабільним смаком.

МІФ 3: ПИВО “ЗМІЦНЮЮТЬ” СПИРТОМ

Чи додають у міцні сорти пива спирт?

Ні, тому що алкоголь у пиві утворюється природним шляхом у результаті діяльності дріжджів під час бродіння (на відміну, наприклад, від горілки, в яку спирт додається) . Його кількість залежить виключно від густини сусла - міцнішими є сорти із вищою густиною.

МІФ 4: ПИВО З ТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ ПРИДАТНОСТІ – НЕНАТУРАЛЬНЕ

Від чого залежить термін придатності пива? Чи правда, що пиво з тривалим терміном придатності – ненатуральне?

Ні, так не можна сказати. Термін придатності пива залежить від багатьох факторів: від якості сировини та допоміжних матеріалів, які використовуються в процесі приготування пива; від проведення технологічних процесів при виробництві пива, а особливо від якості фільтрації пива та від якості обладнання, тобто від його вдосконалення та сучасності.

МІФ 5: ФІЛЬТРАЦІЯ І ПАСТЕРИЗАЦІЯ ПСУЮТЬ СМАК ПИВА

Що таке фільтрація і пастеризація? Як ці процеси впливають на смак і якість пива? Яка відмінність нефільтрованного чи непастеризованого пива від фільтрованого пастеризованого?

Після доброджування і дозрівання пиво має всі якісні показники, крім одного – воно не досить прозоре, тобто не має товарного вигляду. Фільтрація пива – це процес видалення дріжджів та інших зважених частинок муті, які залишились після процесу зброджування. Мета фільтрації – зробити пиво настільки стійким, щоб в ньому протягом тривалого часу не виникало б ніяких змін і пиво зберігало свій зовнішній вигляд. Нефільтроване та фільтроване пиво мають невелику відмінність в органолептичних властивостях – нефільтроване пиво має легкий дріжджовий аромат та присмак.

Пастеризація пива – це процес теплової обробки. За дотримання технологічних режимів пастеризація практично не змінює смак пива.

Нефільтроване пиво – це пиво, яке містить в своєму складі дріжджі.

Непастеризоване пиво – це пиво, яке не пройшло теплової обробки.

Фільтроване пастеризоване пиво – це пиво, яке пройшло процес видалення дріжджів та інших зважених частинок муті, а також теплову обробку.

МІФ 6: МАЛЬТОЗНА ПАТОКА – НЕВЛАСТИВИЙ ДЛЯ ПИВА ІНГРИДІЕНТ

Для чого до пива додають мальтозну патоку?

Мальтозну патоку використовують з декількох причин: з метою збільшення потужності варильного цеху (відділення приготування пивного сусла); для заміни частини екстрактивних речовин пивного сусла при недостатній кількості солоду (при низькому уражаю ячменю); та з метою збільшення ступеня зброджування пивного сусла.

З чого її роблять? Чи змінює вона смак пива?

Мальтозну патоку виготовляють із кукурудзи. Компанія «Оболонь» купує мальтозну патоку на спеціалізованих заводах України. На нашому підприємстві використовується невеликий відсоток додавання мальтозної патоки.

Склад мальтозної патоки близький до складу пивного сусла. Від кількості мальтозної патоки в пивному суслі залежить її вплив на зміну смаку пива, в невеликих кількостях вона зовсім не змінює смак пива.

Отже, це лише частина міфів, які живуть серед українських споживачів. Що ж, процес їх руйнації триватиме...

Зоряна Шубко (УНІАН)