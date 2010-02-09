Нова економія: німці заощаджують на харчах

За останні кілька років європейці навчилися передусім заощаджувати. Як свідчить актуальне дослідження, найбільш економними нині є німці, австрійці та голландці. Натомість поляки та іспанці не поспішають затягувати пасок.

Економічна криза, схоже, допомогла експертам з`ясувати, хто ж у Європі є найекономнішим. Адже, як свідчать результати міжнародного дослідження «European Consumer Study 2010», поведінка споживачів у різних країнах особливо відрізняється, коли йдеться про те, скільки і на чому можна зекономити у побуті. Близько половини опитаних німців, голландців та австрійців намагаються заощадити, купуючи дешевші продукти харчування та напої. Росіяни та італійці витрачають менше грошей на взуття та одяг. А відомі у всьому світі гурмани, французи, навіть рідше ходять до улюблених ресторанів.

Утім, найбільший подив авторів дослідження викликала стримана позиція іспанців, каже Рональд Франк з Товариства дослідження споживчого клімату у німецькому Нюрнберзі. «На даний момент споживачі в Іспанії та Польщі, за їхніми даними, заощаджують менше, і це дивує, адже Іспанія разом з Великобританією особливо потерпають від економічної кризи». Схоже, ґрунтовно на їхній менталітет економічна скрута ще не вплинула, зазначає експерт.

Натомість поляки, вважає Франк, дійсно не мають причин для хвилювання. В останні роки обсяги внутрішнього валового продукту у Польщі зросли, а попит на внутрішньому ринку розвивається досить позитивно. «Єдиний мінус у Польщі нині – низький курс злотого, але це знову ж таки впливає лише на імпорт, а не на товари в самій країні».

Бажання заощадити нерідко впливає на якість життя європейців. За результатами опитування, німці та французи, приміром, економлять не лише на відвідинах кафе, ресторанів та пивних, а й зменшують видатки на походи в кіно, театр чи на концерти. А трохи більше третини з понад десяти тисяч опитаних споживачів у Німеччині, Австрії, Франції, Голландії та Великобританії тепер намагаються провести відпустку якомога дешевше.

Якщо скласти своєрідний рейтинг найпопулярніших серед європейців способів заощадити, то виглядатиме він таким чином: на першому місці – зменшення видатків на харчування, далі – відкладення на пізніше чи відмова від купівлі таких дорогих речей, як авто чи пральна машина, на третій сходинці – обмеження виходів у світ, передусім відвідин кафе та барів.

Щоправда, по-різному заощаджують у Європі не лише окремі нації, а й представники різної статі. Як свідчить дослідження побутової економії європейців, жінки змушені більше економити, ніж чоловіки, адже саме на жіночі плечі зазвичай лягає обов`язок купувати харчі та одяг.

Цікаво, що, як зізнався Рональд Франк, саме з міркувань економії, діяли і автори дослідження, проводячи опитування лише у восьми країнах ЄС та Росії.

“Німецька хвиля”