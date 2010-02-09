Нудне життя підвищує ризик передчасної смерті майже в півтора раза. До такого висновку прийшла група британських дослідників під керівництвом Мартіна ШИПЛІ з Університетського коледжу Лондона (University College London). Звіт про їхню роботу опубліковано в International Journal of Epidemiology, повідомляє The Daily Telegraph.

Дослідники вивчили дані 7524 працевлаштованих громадян віком від 35 до 55 років, які в середині 1980-х років оцінили, наскільки нудним було їхнє життя. Після цього вчені з`ясували, скільки учасників дослідження залишилося в живих до квітня 2009 року, передає Лента.ру.

У ході дослідження було встановлено, що ризик передчасної смерті серед тих, хто назвав своє життя нудним, на 40 відсотків перевищував аналогічний показник у групі працівників, які охарактеризували своє життя інакше. Основною причиною передчасної смерті вчені назвали захворювання серцево-судинної системи.

Крім того, дослідники з`ясували, що жінки вдвічі частіше за чоловіків описували своє життя як нудне. Працівники молодого віку й менш кваліфіковані співробітники також частіше за інших називали своє життя нудним.

За словами М.ШИПЛІ, люди, які нудьгують, схильні до зловживання алкоголем і куріння, що скорочує середню тривалість життя і є причиною захворювань серця. У зв`язку з цим учений порадив представникам "нудних" професій знайти цікаве заняття, не пов`язане з роботою.