Через негоду скасовано 232 автобусних рейса в п'яти областях

Станом на ранок 11 лютого через складні погодні умови зірвано 232 рейси на 108 міжобласних автобусних маршрутах у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській і Запорізькій областях.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

За оперативними даними міністерства, за минулу добу також сталися затримки в русі 4 поїздів на Одеській залізниці (ОЗ). Залізничники працюють над ліквідацією наслідків негоди, задіяно 5855 працівників і 67 одиниць техніки.

Як відзначають в прес-службі, в Запорізькій області рух транспортних засобів на автодорогах ускладнено. На автодорогах місцевого значення ускладнено проїзд, там прочищено одну смугу руху, влаштовано роз`їзні кишені. Зокрема, зараз проводяться роботи з розширення проїжджої частини на автодорогах: Т-08-15 Горіхів – Пологи - Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка - Бердянськ (на ділянці с. Кінські Роздори - Андрїївка); О-080926 Самійливка - Запорізько-Пролетарське до автомобільної дороги Т-0803 (під`їзд до с. Солодководне).

Крім того, за даними Мінтрансу, в Чернігівській області з метою уникнення заторів в русі на окремих ділянках зі значними подовжніми ухилами (на автодорогах Р-12 Чернігів – Міна - Сосниця- Гремяч) і Р-65 (КПП «Миколаївка» - Семенівка - Н.-Сіверський – Глухів - КПП «Катеринівка») на зимовий період заборонено рух автобусів і вантажівок без ланцюгів протиковзання. За узгодженням з ДАІ на цих ділянках встановлено відповідні дорожні знаки. Ведеться контроль за рухом транспортних засобів.

У цілому по всій території України для розчищення автодоріг і забезпечення проїзду задіяно 956 механізмів і 1617 працівників.

Безпеку судноплавства навіть у складних погодних умовах забезпечено, майже всі об`єкти морського і річкового транспорту працюють в штатному режимі, окрім Білгород-Дністровського порту, де введено обмеження щодо льоду.

За даними міністерства, в результаті несприятливих погодних умов (ожеледиця, снігові замети) не проведено обмін поштовими відправленнями з 481 населеним пунктом у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській і Полтавській областях.