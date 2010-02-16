Через погіршення погодних умов закрито аеропорти
11:26, 16 лютого 2010Права споживачів
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У Дніпропетровську і Миколаєві
За оперативними даними, станом на 8.00 16 лютого у зв`язку з погіршенням погодних умов закрито аеропорти у Дніпропетровську і Миколаєві.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.
Про відновлення роботи зазначених аеропортів буде повідомлено додатково.
Решта аеропортів в Україні працюють у штатному режимі.
оперативними даними, станом на 8.00 16 лютого у зв`язку з погіршенням погодних умов закрито аеропорти у Дніпропетровську і Миколаєві.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.
Про відновлення роботи зазначених аеропортів буде повідомлено додатково.
Решта аеропортів в Україні працюють у штатному режимі.
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