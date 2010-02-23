Держспоживстандарт забракував 37% перевіреного трикотажу

Фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 134,1 тис. трикотажних виробів на загальну суму 569,5 тис. грн. Вимогам чинної нормативної документації не відповідало 49,4 тис. одиниць продукції, що становить 37%, вартістю 227,5 тис. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Загалом спеціалісти Держспоживстандарту України за минулий рік перевірили 57 підприємств легкої промисловості, що займаються виробництвом та зберіганням трикотажних виробів. На 49 із них були виявлені порушення НД.

Продукція була забракована через виробничо-швейні дефекти, відсутність сертифіката відповідності, відсутність гігієнічного висновку, непроведення випробувань, відсутність зразка-еталона, недоліки споживчого маркування, відсутність технічного опису і технологічної документації та через інші порушення.

Найбільше порушень було виявлено в Чернівецькій та Харківській областях. Максимальну суму штрафів сплатили перевірені підприємства Харківщини – 8,4 тис. грн. та Дніпропетровщини – майже 5 тис. грн.

За результатами діяльності державного нагляду впродовж 2009 року було заборонено реалізацію 75 партій трикотажної продукції на 44 підприємствах, на 23 підприємствах було видано 39 приписів про заборону реалізації всієї продукції. Загальна сума штрафів склала 36,6 тис. грн.