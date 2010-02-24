Податківці вилучили з нелегального автосалону 14 іномарок

Співробітники податкової міліції Миколаєва припинили діяльність нелегального салону з продажу імпортних автомобілів, розташованого в Ленінському районі міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Зважаючи на те, що комерційна діяльність здійснювалася без дозвільних документів, податківці вилучили 14 автомобілів імпортного виробництва марки «Шкода» на загальну суму понад 2 млн. грн.

На даний час проводиться подальша перевірка, за результатами якої матеріали будуть спрямовані до суду для ухвалення рішення згідно з чинним законодавством України.