ТМ «Хуторок» розширила асортимент своєї продукції та випустила томатну пасту в сашетах. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

В компанії зазначили, що один з основних трендів в торгівлі продуктами харчування сьогодні – це порційність. Хоч для українського споживача звично купувати томатну пасту в банці, проте фахівці компанії вважають, що продукт в сашетах – це зручно, оскільки він використовується зразу, а не псується в холодильнику.

Довідка УНІАН. S.I.TRADE – один з найбільших операторів ринку продуктів харчування в Європі та Середній Азії. Компанія представляє ТМ «Мачо», «Козацька розвага», «Флінт», «SEMKI», «Fitto», «Морские», «KartoFan», «Хуторок», «Хуторок Панский», «Золотий врожай», «Beauty Glamour», «Beauty Fantasy», «Оrange», «Bon appetite», і здійснює дистрибуцію брендів: «Золотая бочка», «MILLER», «Kozel», «Сармат», «Дніпро», «Помідора», «Driver Max», «Руна», «Олком», «Олисс», «Рідний край», «Чемпіон», «Пані Крістіна», «Рідний край», «Kent», «Magik Tea», «Edems», «Univer», «Holiday», «Мак Май».