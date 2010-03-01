У Чернігові проводжали зиму

У Чернігові, у Центральному парку культури і відпочинку, вчора проходило святкування з нагоди проводів зими.

Як повідомив УНІАН директор комунального підприємства "Центральний парк культури і відпочинку" Володимир ХОЛЬЧЕНКОВ, програма проводів зими не містила будь-якого офіціозу. До уваги глядачів було представлено народну фольклорну програму, театралізовані вистави за українськими народними традиціями і спортивні змагання, де кожен бажаючий зміг продемонструвати силу та вправність.

Упродовж дня у парку також працювало атракціонне містечко. Надвечір у великому багатті запалало символічне опудало зими.