З отруєнням госпіталізували 6 вихованців одного дитсадка

У місті Південне Одеської області до інфекційного відділення міської лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовані шестеро дітей, 2007 і 2008 років народження, які відвідували дитсадок №5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в осередку захворювання фахівці міської СЕС проводять комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.